Wie konnte es nur so weit kommen? Heute Vormittag musste sich Melody Haase (23) vor Gericht wegen Körperverletzung und sexueller Belästigung verantworten. Während einer Kreuzfahrt im Februar des vergangenen Jahres war sie auf mehrere Personen losgegangen, soll die Opfer geschlagen, getreten und gewürgt haben. Jetzt spricht sie zum allerersten Mal über diesen verhängnisvollen Abend – und rechtfertigt sich!

Im RTL-Interview erklärt das Ex-DSDS-Sternchen, warum ihr während ihres Urlaubs die Sicherung durchgebracht ist: "Ehrlich gesagt war ich sehr, sehr betrunken, wodurch man noch einmal anders reagiert. Ich glaube, das ist einfach die Antwort dafür, warum ich das getan habe – weil man mich provoziert hat in einem Moment, in dem ich sowieso nicht ganz bei mir war." Die vermeintliche Provokation? Melody passte der Gesang eines der Opfer nicht!