Umgerechnet 55.500 Euro soll die Leihmutter für ihre wichtige Aufgabe bekommen haben. Und musste sich an knallharte Regeln halten. In einem Vertrag wurde haargenau festgehalten, was sie zu sich nehmen und was sie auf keinen Fall essen darf. So waren unter anderem Weichkäse, weiche Eier, rohes Fleisch, Hotdogs oder rohe Erdnüsse tabu. Sogar detaillierte Mengenangaben soll es pro Mahlzeit gegeben haben, wie Radar Online berichtet. So durfte die Schwangere zum Beispiel Thunfisch konsumieren – sonst keine andere Fischart – jedoch nur maximal 170 Gramm in der Woche.