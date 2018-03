Gerade nach einer Trennung muss man einfach mal rauskommen – das hat sich offenbar auch James (42) Middelton gedacht! Der Bruder von Herzogin Kate (36) hat sich vor wenigen Wochen von seiner Ex-Freundin Donna Air (38) getrennt. Vier Jahre waren die beiden ein Paar, jetzt ist der 30-Jährige wieder solo unterwegs. Den neu gewonnen Freiraum genießt James aktuell mit einer sehr bekannten Frau an der Seite: Schwester Pippa Middelton!

Gemeinsam mit seiner älteren Sis urlaubte der Vollbartträger in der Schweiz. Das Geschwisterpaar gönnte sich einen vorübergehenden Tapetenwechsel in den Bergen und raste die Skipisten der Alpen hinab. Begleitet wurden die zwei Middelton-Sprösslinge von Pippas (34) Ehemann James Matthews. Zurück in England machten sich die beiden direkt auf zu einem Tennisspiel in London, wo sie sichtlich gute Laune hatten und die familiäre Quality-Time in vollen Zügen genossen.

Die Dutchess of Camebridge hatte leider keine Zeit, den beiden Gesellschaft zu leisten. Kate war im Namen der Krone bei einem Event, auf das alle Royal-Fan-Augen gerichtet waren: Zusammen mit Gatte Prinz William (35) und ihrem Schwager, Prinz Harry (33), gesellte sich zum Trio erstmals ganz öffentlich dessen Verlobte Meghan Markle (36) dazu!

Getty Images / Clive Brunskill Pippa und James Middelton bei einem Tennisturnier in London, März 2018

Anzeige

Getty Images / Clive Brunskill Pippa und James Middelton, Wimbeldon 2018

Anzeige

Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry, Meghan Markle, Herzogin Kate und Prinz William in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de