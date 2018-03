Mit diesem Mann wird es nie langweilig! Riccardo Simonetti ist die Spaßkanone unter den deutschen Influencern. Seinen Humor haben auf Instagram ganze 123.000 Nutzer abonniert. Jetzt nahm der Moderator seine treuen Fans mit nach Hollywood – direkt auf den Walk of Fame. Dort verewigte sich der Netz-Star kurzerhand selbst auf einem leeren Stern. Einem örtlichen Polizisten scheint diese Filzstift-Aktion so gar nicht zu gefallen – oder doch?

Dass Riccardo Bock auf die Traumfabrik hat, ist unter seinen Fans längst bekannt. Schließlich prangt auf der Hand des Wahlberliners nicht umsonst der Schriftzug "Hollywood". Aber ging er mit seiner Fame-Lust nun zu weit? Zu einer Bildergalerie, die der Paradiesvogel jetzt auf Instagram postete, schreibt er: "Ich gebe mir selbst die Aufmerksamkeit, die ich verdiene – und zahle dafür auch den Preis." Zu sehen ist zunächst nur der Schnappschuss von Riccardos beschriftetem Stern. Ein Bild weiter sieht das Ganze schon nicht mehr so spaßig aus. Riccardo steht neben einem Polizisten, der anscheinend seine Daten aufnimmt. Dass es sich hierbei nur um einen Scherz handelt, klärt sich mit der nächsten Aufnahme. Dort ist der vermeintliche Gesetzeshüter nämlich komplett zu sehen. Der Spaßpolizist trägt bunte Fell-Boots, Hotpants und verhaftet den Hollywood-Besucher mit einer Banane.

Der Web-Promi kann aber nicht nur lustig. Im Oktober machte er öffentlich, dass er in der Schule unter Mobbing leiden musste. Dem Bad Reichenhaller sei sogar ein Personenschützer angeboten worden sein, weil er seines Aussehens wegen bedroht worden sei. Gefällt euch Riccardos Aktion auf dem Walk of Fame? Stimmt dazu in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti malt seinen Namen auf den Walk of Fame

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti in Hollywood

Cinamon Red/WENN.com Riccardo Simonetti bei einem Event in Berlin 2017

Gefällt euch Riccardos Aktion auf dem Walk of Fame? 242 Stimmen 109 Oh er ist der Beste! Muss immer so sehr über ihn lachen. 133 Finde ich leider überhaupt nicht witzig.



