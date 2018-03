Anna Maria Damm (21) befindet sich gerade auf dem Weg in ein neues, aufregendes Lebenskapitel. Die YouTuberin ist schwanger. In wenigen Monaten wird der Webstar eine kleine Tochter zur Welt bringen. Von einem anderen geliebten Familienmitglied musste sich die 21-Jährige nun allerdings schweren Herzens verabschieden: Ihre Uroma ist gestorben. Mit einem rührenden Post ließ Anna Maria ihre Fans jetzt an ihrer Trauer teilhaben.

In ihrer Instagram-Story postete die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin ein Foto ihrer philippinischen Urgroßmutter. Zusehen ist die deutlich kleinere 97-Jährige neben ihren Urenkelinnen Anna Maria und Katharina Damm. Dazu schreibt die Baldmama: "Heute ist unsere liebe Uroma leider von uns gegangen. Sie hatte ein schönes, langes, unbeschwertes Leben. Sie hatte ihr Haus am Meer und ihre Liebsten immer um sich. Schade, dass du meine Tochter nicht mehr kennenlernen wirst." Sie werde immer in den Herzen ihrer Familie bleiben und sei Annas allergrößtes Vorbild.

Anna Maria freut sich zusammen mit ihrem Freund Julian Gutjahr (21) auf das erste gemeinsame Kind. Die Schwangerschaft hatte der Netz-Star Ende Dezember öffentlich gemacht.

Instagram/juliangutjahr Anna Maria Damm und Julian Gutjahr

Instagram / katharinadamm_official YouTuberinnen Katharina und Anna Maria Damm

YouTube / Anna Maria Damm Anna Maria Damm und Julian Gutjahr zeigen Ultraschallbild

