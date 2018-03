Die Fan-Gerüchteküche brodelt: Was läuft zwischen Jessica Paszka (27) und Robert Beitsch (26)? Seit der aufregenden Kennenlernshow am vergangenen Freitag steht fest: Die amtierende Bachelorette wirbelt bei Let's Dance mit dem sympathischen Profitänzer übers Parkett – und die beiden harmonieren perfekt! Viele Zuschauer vermuten: Zwischen Jessi und Robert fliegen nicht nur im Saal die Funken. Aber was sagen die beiden eigentlich zu den Pärchen-Spekulationen?

Bei Guten Morgen Deutschland stellten sich Jessica und Robert genau dieser Frage – und reagierten entspannt auf die Liebesunterstellungen."Nicht schlimm. Wir sind auf jeden Fall kein Paar. Aber ein Team, das ist wichtig", stellte die hübsche Brünette klar. Die Chemie zwischen den beiden stimme: "Es harmoniert und das hat man natürlich gesehen." Dass die beiden gut miteinander können, sei auch Jessis Familie und Freunden aufgefallen. Für das Tanzpaar steht allerdings fest: Sie sind Buddys, mehr nicht! "Es ist eher Freundschaft, eine innige Freundschaft und das ist wichtig fürs Tanzen", sagte die 27-Jährige in der TV-Sendung.

Ob Jessi und Robert auf dem Parkett wirklich ein gutes Team sind, können sie heute Abend beweisen. Die beiden lassen bei einem feurigen Cha Cha Cha die Hüften kreisen! Dafür haben sie sich den Hit "Timber" von Pitbull (37) und Kesha (31) ausgesucht. Freut ihr euch auf den Auftritt von Jessica und Robert? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Instagram / jessica_paszka_ Robert Beitsch und Jessica Paszka beim Tanztraining

Lukas Schulze/Getty Images Jessica Paszka und Robert Beitsch bei "Let's Dance"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich, Victoria Swarovski, Jessica Paszka und Robert Beitsch bei "Let's Dance"

