Seit sich Hollywoodstars Channing Tatum (37) und Jenna Dewan (37) am Set von Step Up kennengelernt haben, gelten sie als wahres Traumpaar. Jetzt aber der Schock für alle Fans: Die beiden Schauspieler gehen nach acht Jahren Ehe von nun an getrennte Wege. So überraschend scheint das Liebes-Aus jedoch gar nicht zu sein: Offenbar deutete Jenna das Beziehungs-Ende bereits vor mehreren Wochen an!

Mit liebevollen Social-Media-Posts und süßen Red-Carpet-Auftritten wirkten die Eltern einer Tochter immer total verliebt. Anscheinend hat es in der Beziehung aber tatsächlich schon länger gekriselt. In einem Interview mit dem Onlinemagazin Health deutete die 37-Jährige im Februar jedenfalls schon an, dass es möglicherweise Probleme gab: "Wenn Leute sagen: ’Ihr habt so ein perfektes Leben', dann möchte ich schreien und ihnen sagen, dass nichts perfekt ist. Wir streiten uns genauso wie andere Paare und haben Meinungsverschiedenheiten. Es gibt sogar Tage, an denen wir uns nicht wirklich mögen."

In etwa zur selben Zeit hatte die Profitänzerin auch für Schlagzeilen gesorgt, als sie ohne ihren Channing bei einer Oscarparty auftauchte. Glaubt ihr, dass Jenna in diesem Interview bereits die Trennung angedeutet hat? Stimmt ab!

Kevin Winter / Getty Images Schauspieler Channing Tatum und Jenna Dewan Tatum

Chris Jackson / Getty Images Jenna Dewan Tatum und Channing Tatum bei einer Premiere in London

Jean-Baptiste Lacroix/AFP/Getty Images Jenna Dewan Tatum bei den Oscars 2018

