Was für eine Supermama! Erst Ende März wurden Gerüchte um Michelle Hunziker (41) laut, dass die Moderatorin Kind Nummer vier erwarte. Dem ist derzeit allerdings nicht so, wie die gebürtige Schweizerin klarstellte. Stattdessen geht die Blondine sichtlich in ihrer bisherigen Mutterrolle auf. Am vergangenen Donnerstag erwischten sie Papparazzi auf einem Spielplatz in Italien, im Schlepptau hatte die 41-Jährige ihre Töchter Sole (4) und Celeste Trussardi (3). Und still auf der Bank sitzen war da nicht: Sie tobte ausgelassen mit den Kleinen um die Wette!

Ob am Kletternetz, auf der Rutsche oder auf der Schaukel: Michelle war beim Mama-Kinder-Ausflug für jeden Spaß zu haben. Die gemeinsame Action-Zeit genossen auch ihre Prinzessinnen, die hoch motiviert über den Platz sausten. Und es war nicht das erste Mal, dass Fotografen das Trio beim Spielen ablichtete. Bereits Ende März ließen sie es, allerdings etwas ruhiger, in einem Park angehen.

Zum perfekten Familienglück trägt auch das abwesende Familienmitglied bei: Der Ehemann der Dreifachmama Tomaso Trussardi und sie teilen momentan viele gegenseitige Liebesbekundungen auf Instagram. So gratulierte ihm die ehemalige DSDS-Moderatorin mit süßen Worten zu seinem Ehrentag: "Alles Gute zum Geburtstag. Du bist mein Leben, ich liebe dich!"

lucasgro / Splash News Michelle Hunziker mit ihren Töchtern Sole und Celeste Trussardi

lucasgro / Splash News Michelle Hunziker mit ihren Kindern auf dem Spielplatz

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi

