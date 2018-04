Da wandert der Blick schnell nach unten! Kim Kardashian (37) liebt den perfekten Auftritt. Für ihr makelloses Erscheinungsbild steht die Dreifach-Mama auch gerne länger vor dem Schminkspiegel. Klar, dass der Reality-Star vor einiger Zeit sogar seine eigene Make-up-Linie auf den Markt gebracht hat. Bei dem Launch-Event ihrer neuesten Produkte rückte der aufwendige Kosmetik-Look der Beauty allerdings in den Hintergrund: Stattdessen waren die meisten Augen wohl auf ihren Ausschnitt gerichtet!

Eigentlich sollten beim KKWxMario-Event in Beverly Hills die neuen Make-up-Artikel von Kim im Mittelpunkt stehen. Doch die 37-Jährige wäre nicht als das Kurvenwunder schlechthin bekannt, wenn sie ihren Körper nicht entsprechend in Szene setzen würde: Bei dem Launch trumpfte die Frau von Kanye West (40) wieder einmal mit einem Mega-Dekolleté auf! In einem schwarzen hautengen Kleid pushte die Brünette ihre Brüste extrem nach oben und zog so ihre Gäste in den Bann, wie sie auf Instagram zeigte. Ihre auffälligen, blauen Smokey Eyes gerieten bei diesem Anblick beinahe in Vergessenheit.

Kims Kurven sind einfach ihr Kapital – und ihr liebstes Accessoire! Auch in den sozialen Netzwerken setzt sich die TV-Bekanntheit mit Vorliebe in knappen Outfits oder komplett hüllenlos zur Schau. Ihre Millionen Fans belohnen das immer wieder mit haufenweise Likes und begeisterten Kommentaren!

Instagram / kimkardashian Reality-TV-Star Kim Kardashian (Mitte) mit ihren Freundinnen

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Bekanntheit

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian

