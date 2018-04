Wer schnappt sich die knallharte Business-Lady Shirin? Seit September verkörpert Schauspielerin Gamze Senol die Deutsch-Türkin bei GZSZ und bringt aktuell die Gefühlswelt von John (Felix von Jascheroff, 35) ganz schön durcheinander. Der hat sich nämlich total in die ruppige Diva verknallt. Blöd nur, dass Shirin mit Erik (Patrick Heinrich, 32) verheiratet ist. Doch ganz abgeneigt ist sie von einem Flirt mit John nicht. Kämpfen bald also zwei Männer um das Herz der Powerfrau? Im Promiflash-Interview wurde Gamze höchstpersönlich ein bisschen konkreter!

"Es wird bald sehr, sehr aufregend mit Shirin", plauderte Gamze im Promiflash-Interview beim Radiosender JAM FM in Berlin aus. Auch wenn die schöne Schauspielerin keine Details zur GZSZ-Story verraten durfte, gab sie einen kleinen Hinweis auf die Frage, ob bald zwei Männer um ihr Herz buhlen werden: "Also, so wie es jetzt aussieht, schon, aber man muss mal schauen, aber sieht danach aus. Es sieht sehr stark danach aus", erzählte Gamze. Die Serien-Fans können also noch immer die Daumen drücken, dass die Liebe zwischen Shirin und John eine Chance hat.

Gamze untermauerte die Liebes-Spekulation sogar noch. "John und Shirin werden sich auf jeden Fall irgendwann näherkommen, wie das aber aussehen wird, ob es eher freundschaftlich ist oder in eine andere Richtung geht, das bleibt erst mal geheim.", sagte sie Promiflash. Was meint ihr: Welcher Mann passt besser zu Shirin? John oder Erik? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

MG RTL D / Rolf Baumgartner John (Felix von Jascheroff) und Shirin (Gamze Senol) bei GZSZ

MG RTL D Patrick Heinrich und Gamze Senol bei GZSZ

MG RTL D / Rolf Baumgartner John (Felix von Jascheroff) und Erik (Patrick Heinrich) bei GZSZ

