Birgt ihre neue Liebe etwa eine große Gefahr? Vor einigen Tagen machte Heidi Klum (44) es mit einem Knutsch-Foto offiziell: Tom Kaulitz (28) beschert der Modelmama Schmetterlinge im Bauch. Doch ganz unbeschwert scheint das frische Glück der Showproduzentin nicht zu sein. Offenbar macht sich Heidi Sorgen um die Dauer ihrer Liebelei mit dem Rocker. Um mit jüngerer, schlankerer Konkurrenz mithalten zu können, scheint sie nun auf Radikal-Diät und Mega-Fitness zu setzen!

Zwischen dem Topmodel und seinem Freund liegen 16 Jahre Altersunterschied – damit ist Tom noch jünger als Heidis Ex-Partner Vito Schnabel (31). "Es scheint, als habe Heidi Angst, Tom an eine Jüngere zu verlieren. Die Fremdgeh-Schlagzeilen über Vito haben sich damals tief in ihr Gedächtnis gebrannt", zitiert OK! ihren US-Freundeskreis. Zur Erinnerung: Der Kunsthändler wurde sehr vertraut mit einer anderen Dame gesichtet, noch bevor seine Beziehung zu Heidi vorbei war. So etwas will die Blondine nicht mehr erleben.

Schon in den vergangenen Jahren schien Heidi immer schmaler geworden zu sein – das fällt auf, wenn man Bilder aus ihren Beziehungen zu Flavio Briatore (68), Seal (55) und Martin Kirsten mit heutigen Auftritten vergleicht. Trotz deutlich sichtbarer Abnehm-Ergebnisse soll Heidi mit ihrer Figur gerade immer noch nicht zufrieden sein, streng Diät halten, irre viel Sport treiben und wieder Kontakt zu ihrem Personal Trainer David Kirsch aufgenommen haben. "In den drei Wochen an seiner Seite verlor sie schon geschätzt fünf Pfund", vermutet ein Insider.

WENN.com Topmodel Heidi Klum und Rocker Tom Kaulitz

Collage: Clive Rose / Larry Busacca / Michael Loccisano / Getty Images Heidi Klum, Flavio Briatore, Seal und Martin Kirsten

Emma McIntyre/Getty Images Heidi Klum bei den Kids' Choice Awards 2018

