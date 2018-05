Geben Elena Miras und Mike Heiter ihrer Liebe jetzt eine zweite Chance? Erst vor wenigen Tagen machte die überraschende Trennung des einstigen Love Island-Traumpaares die Runde: Obwohl Elena aktuell hochschwanger ist, schienen die beiden TV-Stars in ihrer Beziehung auf keinen grünen Zweig mehr zu kommen. Die Schweizerin beschuldigte ihren Ex sogar, sich nie großartig um sein ungeborenes Kind bemüht zu haben. Jetzt schlug Elena aber versöhnlichere Töne an: Sie will Mike zu einer Aussprache treffen!

In ihrer Instagram-Story kündigte Elena an, sich mit Mike verabredet zu haben: "Mike und ich werden uns heute treffen. Wir haben uns jetzt beide diese Zeit genommen, damit wir beide Zeit haben, um nachzudenken. Wie es nach diesem Gespräch aussehen wird, wissen wir beide noch nicht", erklärte die temperamentvolle Powerfrau ehrlich. Dass sie aber nach wie vor starke Gefühle für ihren Ex hege, hatte sie schon Tage nach der Trennung offenbart.

Auf was auch immer sich die einstigen Kuppelshow-Kollegen einigen werden, ihre Fans werden es als Allererste erfahren. "Ich werde mich morgen allenfalls heute noch bei euch melden", versprach Elena. Aber was glaubt ihr: Werden sich Elena und Mike zum Wohle ihres ungeborenen Babygirls wieder annähern?

Instagram / mikeheiter13 Die schwangere Elena Miras und zukünftiger Vater Mike Heiter

Instagram / elena_miras Elena Miras, Ex-Reality-TV-Kandidatin

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter, "Love Island"-Stars

