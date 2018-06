Turnier-Aus für die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Serena Williams (36)! Bei den diesjährigen French Open feierte die Mama von Töchterchen Alexis Olympia Ohanian Jr. ihr großes Comeback. Nach ihrer Babypause zeigte sich die 36-Jährige wieder in Bestform und gewann am vergangenen Samstag gegen Julia Görges in der dritten Runde im Einzel. Nun musste sie jedoch überraschend das Handtuch werfen: Eine Verletzung des Brustmuskels hinderte sie am Montag an der Teilnahme am Achtelfinale gegen Maria Scharapowa!

"Im Moment kann ich nicht aufschlagen. Beim ersten Mal habe ich das gegen Görges gespürt, es war sehr schmerzhaft", erklärte Serena im Interview beim Roland-Garros-Turnier. Jetzt sollen eingehende Untersuchungen folgen. Die Enttäuschung über ihr Ausscheiden konnte die Frau von Reddit-Mitbegründer Alexis Ohanian (35) derweil nicht verbergen: "Ich bin mehr als enttäuscht. Es ist schwierig, in dieser Situation zu sein – aber ich versuche, immer positiv zu denken, und kann mich hoffentlich noch auf weitere Events in diesem Jahr freuen", fügte sie ihrem Statement hinzu.

Nachdem die Amerikanerin in der vergangenen Woche ihren letzten Sieg in diesem Tennis-Cup errang, spielte die Gewinnerin von insgesamt 23 Grand-Slam-Titeln noch ein Match an der Seite ihrer Schwester Venus (37). Am Sonntag schieden sie allerdings gemeinsam im Doppel aus: "Ich habe verschiedene Verbände ausprobiert. Aber es wurde nicht viel besser." Ob die aktuelle Verletzung so schwerwiegend ist, dass Serenas Start in Wimbledon im kommenden Juli gefährdet sein könnte, ist derzeit noch ungewiss.

Instagram / serenawilliams Serena Williams und ihre Tochter im Mai 2018

Instagram / serenawilliams Serena Williams und Alexis Ohanian

Matthew Stockman / Getty Images Venus und Serena Williams bei den French Open 2018

