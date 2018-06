Vorbildlicher geht es nicht! Jennifer Garner (46) und Ben Affleck (45) sind schon lange kein Paar mehr. Seit 2015 leben die beiden Hollywood-Schauspieler getrennt, 2017 unterzeichneten sie die Scheidungspapiere. Trotzdem haben sie eine gute Beziehung zueinander, teilen sich das gemeinsame Sorgerecht für ihre drei Kids. Kürzlich zog Ben sogar wieder in die Nachbarschaft seiner Ex, um näher bei seinen Kindern zu sein. Und Jennifer honoriert diesen Einsatz – auf Social-Media hielt sie nun ein Loblied auf Bens Vaterqualitäten.

Die netten Worte teilte die "Valentine's Day"-Darstellerin nicht ohne Grund auf ihrem Instagram-Account. Denn in den USA wird am 17. Juni Vatertag gefeiert: Für Jennifer der perfekte Anlass, um die ganze Welt wissen zu lassen, was für ein toller Vater der Oscar-Preisträger ist: "Unsere Kinder haben das große Glück, einen Papa zu haben, der sie so ansieht, wie man sie ansehen sollte und der sie so liebt, wie sie geliebt werden sollten", schrieb Jen zu einem Bild, auf dem Ben nachdenklich auf den Boden blickt. Dazu teilte die Dreifach-Mum die Hastags "Alles Gute zum Vatertag", "Drei glückliche Kinder" und "Hab einen tollen Tag".

Als geschiedene Eheleute scheinen die beiden demnach wunderbar zu funktionieren. Doch als Paar klappte es irgendwann nicht mehr: Ihre Beziehung zerbrach nach zehn Jahren Ehe. Immer wieder wurden daraufhin Stimmen laut, die in Bens Alkoholsucht den Grund für das Liebesaus sahen.

Instagram / jennifer.garner Ben Affleck, Hollywood-Schauspieler und Regisseur

Splash News Ben Affleck und Jennifer mit ihren Kids

Jason Merritt Jennifer Garner und Ben Affleck bei der Oscar-Verleihung 2013

