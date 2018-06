Dieser Sommer ist nicht nur ein WM-Sommer, sondern auch ein echter YouTube-Sommer! Dagi Bee (23) könnte ihrem Schatz Eugen Kazakov schon sehr bald das Jawort geben, Liz Kaeber (25) heiratet nächste Woche ihre Jugendliebe Nick Maerker, Anna Maria Damm (22) und Julian Gutjahr (21) können endlich ihr Töchterchen in den Armen halten, Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25) verkündeten erst vor wenigen Wochen ihre Schwangerschaft und jetzt das: Auch Paola Maria und ihr Liebster Sascha Koslowski werden Eltern. Das freut besonders den werdenden Papa: Er ist ganz vernarrt in seine Baby-Mom.

Da überkamen ihn wohl seine Vaterfreuden! Auf Instagram postete der Social-Media-Hottie jetzt einen Schnappschuss, auf dem er seine strahlende Frau an sich zieht und ihr einen herzhaften Kuss auf die Wange drückt. "Sie wird mit jeden Tag attraktiver", lauteten die Zeilen dazu, die seiner Auserwählten geschmeichelt haben dürften. Über das Glas Weißwein, das auf dem Pic vor ihm auf dem Tisch steht, schrieb er: "Keine Sorge, nur ich darf Alkohol trinken. Deswegen bagger ich die jetzt an."

Am 01. Juni feierten die beiden verliebten Videoproduzenten ihren fünften Jahrestag – ein weiterer Meilenstein in der Geschichte ihrer Liebe. Am Mittwoch offenbarte das Dream-Couple mit einem zuckersüßen Instagram-Foto schließlich die niedlichen Nachwuchs-News. Die Bewunderer der beiden freuen sich sicherlich noch auf viele weitere gemeinsame Etappen ihres absoluten Traumpaares.

Instagram / saschamoda Paola Maria und Sascha Koslowski, Social-Media-Stars

P.Hoffmann/WENN.com Paola Maria und Sascha Koslowski beim ECHO 2018

Instagram / paola Paola Maria und Sascha Koslowski

