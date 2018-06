Outfit-Lob für Leonard Freier (33): Vor drei Wochen gaben sich der ehemalige Bachelor und seine Jugendliebe Caona auf Schloss Wulkow in Brandenburg ganz romantisch das Jawort. An diesem besonderen Tag glänzte Leo gleich mit mehreren Looks. Seine Rosen-BFF Denise Kappès (27) war von der Kleiderwahl des frischgebackenen Ehemannes mehr als überzeugt – Denise begeisterte vor allem einer der drei Anzüge, die Leonard auf seiner Vermählung trug!

Wie Denise Promiflash im exklusiven Interview auf dem YOU Summer Festival 2018 am Sugarverse-Stand verriet, hatte der 33-Jährige gleich mehrere festliche Outfits für diesen besondern Tag parat: Zum Empfang vor der Vermählung glänzte der ehemalige Rosenkavalier in einem Frack, zur Zeremonie erschein er in einen bordeauxrotem Anzug und abends ließ er es in einer weißen Abendgarderobe von Lo & Go krachen. "Ich fand alle drei schön, auch der bordeauxrote Anzug war mal etwas anderes. Aber für mich war der absolute Kracher dann der, den er zur Partystunde anhatte", gestand die Bald-Mama.

Bei den anwesenden Gästen, wie den Bachelorette-Boys Niklas Schröder (29) und Sebastian Fobe (33), kamen seine Looks ebenfalls gut an. Nik überzeugte vor allem der Auftritt in Rot: "Also der Anzug von Leonard war Bombe", erzählte er kurz nach der Trauung. Die Meinungen der Fans zu den Outfits des Bräutigams hingegen waren gespalten. Auch die Braut äußerte sich: "Ja, war ungewohnt", kommentierte Caona nach der Zeremonie die Kleiderwahl ihres Gatten.

Varenia Griebel Leonard Freier beim Empfang

Anzeige

Varenia Griebel Leonard Freier bei seiner Hochzeitsparty

Anzeige

Varenia Griebel Leonard Freier und seine Caona an ihrem Hochzeitstag

Anzeige

Habt ihr gewusst, dass Leonard Freier drei Anzüge zu seiner Hochzeit trug? Ja Nein Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de