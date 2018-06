Seit über zwei Monaten schwebt Khloe Kardashian (34) im völligen Mutterglück. Mitte April brachte der Keeping up with the Kardashians-Star seine erste Tochter von Basketballspieler Tristan Thompson (27) zur Welt. Dass aber mit einem neugeborenen Baby nicht immer eitel Sonnenschein herrscht, musste die Unternehmerin schon früh am eigenen Leib erfahren. Khloe kommt seit der Geburt von Töchterchen True kaum noch zum Schlafen!

Wie eine Quelle dem Onlineportal Radar Online nun verriet, stehe die frischgebackene Mama kurz vor einem Kollaps. "Khloe tut sich schwer damit, ihre Tochter in der Nacht zu beruhigen", erzählte ein Insider dem Magazin. Freunden offenbarte die Kurvenschönheit bereits, dass sie gerade einmal zwei Stunden Schlaf bekommen würde. Mittlerweile gehe der Schlafentzug der 33-Jährigen so weit, dass man ihr den sogar schon ansehe.

Ein weiterer Grund, der Khloe wachhalten könnte, sei der Fremdgehskandal rund um ihren Tristan. "Sie denkt die ganze Zeit darüber nach, ob sie bei ihrem untreuen Freund bleiben soll oder nicht", berichtete der Informant weiter. Des Weiteren zerbreche sich Khloe über ihre Mutterqualitäten extrem den Kopf.

khloekardashian/Instagram True Thompson, Tochter von Khloe Kardashian und Tristan Thompson

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, TV-Bekanntheit

Anzeige

WENN Tristan Thompson mit Khloe Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de