Herzogin Meghan (36) ist gut behütet – im wahrsten Sinne des Wortes! Die frischgebackene Gattin von Prinz Harry (33) zieht mit ihrem modernen Style die Blicke der Royal-Experten auf sich. Während sie von Schwägerin Herzogin Kate (36) eher klassische Looks gewohnt sind, bringt Meghan frischen Fashion-Wind in den Palast. Ein Accessoire aus ihrem einstigen bürgerlichen Leben trägt Meghan daher auch noch nach der königlichen Hochzeit: ihren weißen Panama-Hut!

Aktuellstes Beispiel für ihr Lieblings-It-Piece: Das Wimbledon-Finale am Samstag. Dort schlug sie gemeinsam mit Kate in einer gestreiften Bluse und einer weißen Hose auf den Rängen des Tennisturniers auf – mit am Start: ihr geflochtener Kopfbedecker. Und auch beim Audi Polo Cup wollte die Dutchess of Sussex nicht auf den Hut verzichten, wie ein Schnappschuss abseits des öffentlichen Trubels zeigt.

Doch nicht nur bei sportlichen Events schmückt sie ihr Outfit mit der stylischen sowie praktischen Schopfbedeckung: In ihrer Freizeit ist das Accessoire schon immer ein treuer Begleiter gewesen – wie zum Beispiel während eines Mädelstrips mit ihrer besten Freundin Jessica Mulroney oder beim entspannten Sonnenbad.

Getty Images / Clive Mason Herzogin Kate und Herzogin Meghan beim Wimbledon-Finale 2018

Anzeige

Splash News Herzogin Meghan beim Audi Polo Cup

Anzeige

Instagram/meghanmarkle Jessica Mulroney und Meghan Markle

Anzeige

Instagram / meghanmarkle Meghan Markle, Schauspielerin

Meghan Markle Meghan Markle an einem "Lazy Sunday"

Splash News Meghan Markle am Flughafen in Austin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de