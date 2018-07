Nudisten-Holiday für Dieter Bohlen (64)? Der Pop-Titan ist als Juror bei DSDS oder Das Supertalent und als Musikproduzent für diverse Künstler fast das ganze Jahr über beschäftigt. Lediglich im Sommer lässt der Songwriter im Urlaub die Seele baumeln – und das am liebsten auf Mallorca, wo er gerade entspannt. Im Netz erklärt der Modern Talking-Star jetzt die teils freizügigen Gründe, warum er die Insel so liebt!

Und das erzählt Dieter seinen Followern auf Instagram im Rahmen seines Web-Tagebuchs "Dieters Tagesschau": "Es ist einfach ein Traum ganz ehrlich. Ich war schon überall auf der Welt, aber dieses Wasser, dieses klare Wasser hier überall." Neben der guten Küche und den Partymöglichkeiten gefallen dem 64-Jährigen aber besonders die hüllenlosen Bademöglichkeiten: "Diese versteckten Buchten, wo man sogar nackt schwimmen kann, wenn keiner da ist."

Ob der "You’re My Heart, You’re My Soul"-Interpret seine Liebste Carina Walz wohl auch an diesen Fleck entführt? Schließlich ist die Brünette während Dieters Urlaub immer an seiner Seite. Erst vor wenigen Tagen schaffte es der Sechsfach-Vater, seine Partnerin – nach eineinhalb Jahren Turteldurststrecke – mal wieder ohne die Kids zum Essen auszuführen.

