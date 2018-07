Kaum ein Thema bewegt die Star-Welt derzeit so sehr, wie das Drama um Demi Lovato (25). Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass die Sängerin wegen einer Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Was genau den einstigen Disney-Star kollabieren ließ, ist bis dato noch nicht bekannt. Offenbar lag hinter Demi, die seit Jahren schon mit Suchtproblemen zu kämpfen hat, aber eine heftige Nacht: Augenzeugen haben den Popstar beim Partymachen, das in Demis Anwesen in Hollywood fortgesetzt wurde, beobachtet.

Die "Sober"-Interpretin soll mit Freunden in der Saddle Ranch auf dem berühmten Sunset Strip in Hollywood gefeiert haben, bemerkten andere Gäste laut Radar Online. Augenscheinlich hatte die 25-Jährige jede Menge Spaß und trank Vodka Soda – wenige Wochen, nachdem es erste Hinweise gegeben hatte, dass sie einen Alkoholrückfall erlitten habe. In der Bar selbst scheint die Situation aber noch unter Kontrolle gewesen zu sein. "Obwohl alle um sie herum Drogen zu sich genommen und jede Menge getrunken hatten, hat sie niemand etwas nehmen sehen", erinnerte sich ein Augenzeuge. Danach sei die Party allerdings in ihrem nahe gelegenen Haus weitergegangen.

Dort habe die Gruppe bis vier Uhr morgens weiter gefeiert – kein Einzelfall, wenn man einem Anwohner glauben darf, der sich im Gegensatz zu Demis direktem Nachbarn offenbar über die Sängerin äußern darf. "Sie ist laut, ein Partyfan und hat so viele Freunde, es ist ein Kommen und Gehen zu allen Tageszeiten. Man könnte denken, es sei ein Club", sagte die Quelle und fügte hinzu, sofort gewusst zu haben, dass die Notärzte am Mittwoch wegen der Schauspielerin vorgefahren waren. Demi selbst ist inzwischen in stabilerer Verfassung und auf dem Weg der Besserung, wie ihre Sprecherin bestätigte.

Neilson Barnard / Getty Images Demi Lovato, Sängerin und Schauspielerin

Anzeige

Ari Perilstein/Getty Images for Fabletics Demi Lovato als Fabletics-Testimonial

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/p/BlBDVwDl6o4/?taken-by=ddlovato Demi Lovato, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de