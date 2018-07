Haben Jennifer Garner (46) und Ben Affleck (45) die ganze Zeit über nur so getan, als sei alles in Ordnung? Bisher zweifelte kaum jemand an dem guten Verhältnis, das Jen und Ben trotz des überraschenden Beziehungsendes vor drei Jahren an den Tag legten. Viele bewunderten das einstige Traumpaar für ihren Vorsatz, auch weiterhin ein harmonisches Familienleben führen zu wollen. Vor allem ihre Kinder sollten nicht unter der Trennung leiden. Doch abseits der Öffentlichkeit soll es zwischen den Noch-Eheleuten ordentlich brodeln!

Ein Vertrauter der Familie erzählte dem Magazin Us Weekly nun, dass sich Jennifer nach wie vor weigere, die Scheidungspapiere zu unterzeichnen. Sie sei nicht bereit nachzugeben, solange ihr Ex sein Alkoholproblem nicht hundertprozentig im Griff habe. "Jen zögert, die Papiere zu unterschreiben, weil sie sich nicht sicher ist, ob ihre Kinder bei ihm in den besten Händen sind", erklärte der Insider. Aus diesem Grund ziehe sich der Scheidungsprozess auch immer weiter in die Länge. Ben hatte hingegen bereits im vergangenen Jahr bekannt gegeben, dass er sich aufgrund seiner Alkoholsucht in Therapie begeben und die Behandlung abgeschlossen habe.

Allerdings sorge auch Bens Beziehung zu Lindsay Shookus (38) immer wieder für ordentlich Zündstoff. Angeblich zögere Jennifer die Scheidung sogar bewusst hinaus, um eine Hochzeit zwischen dem Batman-Darsteller und der Fernsehproduzentin zu verhindern. Dennoch bestehe noch Hoffnung auf eine Versöhnung von Ben und seiner Ex: "Jen und Ben verstehen sich größtenteils gut", verriet die Quelle weiter. "Es ist ein Prozess und sie machen Tag für Tag Fortschritte."

Splash News Ben Affleck und Jennifer mit ihren Kids

Jean-Baptiste Lacroix/AFP/Getty Images Jennifer Garner in Beverly Hills

Splash News Ben Affleck und Lindsay Shookus in New York

