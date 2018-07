Na, den Badeanzug kennt man doch! Die diesjährige Bachelorette Nadine Klein (32) ist aktuell auf der Suche nach dem Mann fürs Leben – auf Korfu verbringt die Beauty dafür ein romantisches Dreamdate nach dem anderen. Da müssen für die Rosendame natürlich ein paar heiße Kleider und sexy Badebekleidung her! Eines dieser Teile kaufte ihr jetzt anscheinend jemand nach: Barbara Meier (32) postete ein Urlaubspic, auf dem sie den gleichen Monokini trägt wie Nadine in der Show!

Diesen sexy Schnappschuss teilte das Model nun mit ihren Fans via Instagram. Auf dem Foto posiert Barbara vor einem Pool während der wohlbekannte hotte Badeanzug ihren Body betont! Abgekupfert hat sie das Teil aber vermutlich nicht – im Gegensatz zu Nadine muss die Germany's next Topmodel-Gewinnerin nämlich nicht mehr auf Männerfang gehen. Sie hat bereits das Herz von Millionär Klemens Hallmann erobert, der ihr im vergangenen Mai sogar einen Heiratsantrag gemacht hat!

Die Hochzeit der beiden soll komplett durchgeplant sein! Wie Barbara Promiflash in einem Interview verriet, ziehen Klemens und sie sogar einen Weddingplaner in Betracht, damit wirklich alles perfekt wird. Aber wem steht der Monokini jetzt eigentlich besser? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / nadine.kl Nadine Klein, Bachelorette 2018

Anzeige

Instagram / barbarameier Model Barbara Meier, Juli 2018

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Klemens Hallmann und Barbara Meier beim Deutschen Filmpreis in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de