Wie der Vater, so der Sohn! Michael Schumacher (49) gilt in der Formel 1 als echte Rennsportlegende und in diese großen Fußstapfen möchte auch Sohnemann Mick (19) treten. Der Nachwuchsrennfahrer des Jahres 2016 dreht seit anderthalb Jahren in der Formel 3 seine Runden. Jetzt hat er sich erstmals den ersten Platz geholt – auf der gleichen Strecke, auf der sein Vater seinen ersten Formel-1-Sieg errang.

Beim belgischen Grand Prix in Spa gewann 1992 der damals 23-jährige Schumi und sicherte sich das oberste Treppchen auf dem Siegerpodest. Eine Premiere in seiner Karriere! 26 Jahre später siegte dort am Samstag sein Junior in einem Wettkampf der unteren Rennsport-Liga. Der 19-Jährige richtete sich anschließend auf Instagram an seine Follower: "Ich danke euch allen so sehr, dass ihr mich heute die ganze Zeit unterstützt habt." In seinem Post verlinkte der Blondschopf auch die Stiftung seines Vaters, der Ende Dezember 2013 im Ski-Urlaub verunglückt war und nach dem schweren Unfall lange im Koma lag.

Seine Siegstrecke in Belgien hatte Mick 2017 auch für eine rührende Geste genutzt: Sein Rennen fuhr er in dem alten Benetton-Wagen seines Dads aus dessen Anfangszeit in der Formel 1. Michael ist eben das große Vorbild des jungen Motorsportlers.

RONNY HARTMANN / Freier Fotograf Mick Schumacher nach einem Formel-3-Rennen im April 2015 in Oschersleben

Anzeige

AFP/ Getty Images Michael Schumacher, Rennsportlegende

Anzeige

Mark Thompson/Getty Images Mick Schumacher und der Rennwagen seines Vaters, August 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de