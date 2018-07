Jetzt sollte Schluss mit dem Gemunkel sein! Es waren irre Behauptungen, die kurz nach Justin Bieber (24) und Hailey Baldwins (21) Verlobung die Runde machten: Weil Biebs Ex-Flamme Selena Gomez (26) immer wieder mit dem Bruder ihrer besten Freundin Raquelle Stevens gesichtet wurde, brodelte die Gerüchteküche: Sel soll mit dem Teenager Caleb Stevens, der gerade die Highschool beendete, ebenfalls in einer glücklichen Beziehung sein. Jetzt hat Raquelle die Nase voll: Sie klärte ein für alle Mal auf, was zwischen der Sängerin und Caleb geht!

Caleb bekommt aktuell wohl mehr Aufmerksamkeit, als ihm lieb ist. Unter seinen Instagram-Postings mehren sich noch immer die Fragen nach seiner Beziehung zu dem bekannten Disney-Star. In den Kommentaren zu seinem letzten Foto wollte so ein Fan wissen: "Geht da was bei dir und Sel?" Social-Media-Sternchen Raquelle konnte diese Thematik wohl nicht mehr ertragen und antwortete nun offiziell und eindeutig: "Es ist nicht mal ansatzweise wahr. Er ist mein kleiner Bruder und er befindet sich gerade in der Pause zwischen Highschool und College!"

Auch wenn zwischen der "Wolves"-Interpretin und dem Jugendlichen nicht der Funke übergesprungen ist, scheinen die beiden sich brillant zu verstehen. Erst kürzlich begleitete Caleb Selena zu ihren Dreharbeiten an der Zombie-Komödie "The Dead Don't Die" in New York. Während die Brünette vor der Kamera alles gab, sorgte Caleb für Eiskaffee und Chips.

Instagram / calebpstevens Raquelle und Caleb Stevens

Instagram / raquellestevens Selena Gomez und Raquelle Stevens

Jamie McCarthy/Getty Images Selena Gomez bei der New York Fashion Week, Februar 2018

