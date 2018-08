Ihre Familie ist von schweren Schicksalen gezeichnet. Demi Lovato (25) erschütterte ihre Fans vor etwa einer Woche zutiefst: Die Sängerin, die in der Vergangenheit mehrfach gegen Suchtprobleme kämpfte, wurde mit einer Überdosis ins Krankenhaus gebracht. Auch in Demis Umfeld finden sich traurige Lebensgeschichten, die mit Drogen in Verbindung stehen: Ihre Schwester Dallas Lovato (30) war abhängig von Kokain und Alkohol.

In dem Buch Falling With Wings: A Mother's Story erinnert sich Demis Mutter Dianna de la Garza (55) an die schlimmen Zeiten ihrer ältesten Tochter. Zum ersten Mal regten sich bei ihr Zweifel an Dallas' Gesundheitszustand, als deren damaliger Freund panisch am Telefon erzählte, dass die heute 30-Jährige sich Kokain besorge. Die Situation eskalierte einige Zeit später, als Dallas völlig benebelt und übergeschnappt in das Schlafzimmer ihrer Mom stürmte und brüllte: "Hilfe! Ich bin besessen! Hilf mir!" Danach schmiss sie sich auf den Boden, lachte irre und rannte später randalierend durchs Haus. Die Ersthelfer, die Dianna rief, vermuteten Drogen und Alkohol als Grund für den Vorfall – damit lagen sie richtig.

Nach dem ersten Schock erklärte Dianna, die selbst jahrelang unter einer Tablettensucht und Essstörungen gelitten hat, ihrer Ältesten: Mit der Aktion hatte sie ihre kleine Halbschwester Madison (16) in Gefahr gebracht, die damals um die sechs Jahre alt war. Der heilsame Schock für Dallas, wie sich ihre Mutter erinnert. "Madison bedeutet mir alles und ich weiß, dass ich Hilfe brauche. Eigentlich habe ich mich nur nicht getraut, zu fragen. Ich habe mehrmals versucht, aufzuhören, aber ich schaffe es nicht länger als ein paar Monate", zitiert die 55-Jährige ihre Tochter. Ehrgeizig ging die Schauspiellehrerin daraufhin das Projekt Rehab an und wollte sogar noch länger bleiben, um wirklich von den Drogen loszukommen. Das Traurige: Zu diesem Zeitpunkt geriet ihre berühmte Schwester Demi unter den Einfluss der Sucht.

