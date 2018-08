Kann Nadine Klein (32) die Zuschauer vielleicht heute Abend endlich von sich überzeugen? In diesem Jahr verteilt die Ex-Bachelor-Kandidatin als Bachelorette Rosen an Single-Männer und versucht, ihren Traumprinzen zu finden. Die gebürtige Münchnerin ist damit in ziemlich große Fußstapfen getreten, immerhin war ihre Vorgängerin Jessica Paszka (28) äußerst beliebt beim TV-Publikum. Nadine gegenüber sind die Zuschauer aber noch ganz schön skeptisch eingestellt. Sie finden sie viel zu passiv!

Im Netz finden sich harte Kommentare über Nadine. Die Rosenlady kommt bei den Kuppelshow-Fans noch nicht allzu gut an. "Dritte Folge und noch immer keine Gefühlsregung bei Nadine" oder "Sie kommt so sterbenslangweilig rüber" lauten nur zwei von zahlreichen bissigen Aussagen bei Twitter. Selbst Kandidat Filip stellte in der Sendung schon fest, was viele Zuschauer offenbar stört: "Wenn sie will, dass wir um sie kämpfen, dann muss von ihr mehr kommen. Sonst fühle ich mich auch verarscht." Das konnte sein Mitstreiter Manuel kurz vor seinem Auszug aus der Männervilla mit ziemlich heftigen Worten nur bestätigen: "Bei mir hat sie es heute schwer, die Alte. Sie hat sich zu wenig geöffnet, sie zeigt keine Emotionen."

Selbst bei anderen Ex-Bachelor- und Bachelorette-Teilnehmern hat es Nadine nicht leicht. Saskia Atzerodt (26), Niklas Schröder (29) und Co. finden sie viel zu ruhig. Dabei hat das schöne Model sogar schon im TV geknutscht! Vielleicht fährt Nadine in den kommenden Folgen ja die ganz großen Flirtgeschütze auf.

