Wartet auf Johannes Haller und Chethrin Schulze (25) nun doch noch ein romantisches Happy End? Der einstige Bachelorette-Kandidat und die Love Island-Teilnehmerin turtelten nach ihren jeweiligen Fernsehauftritten miteinander – jedenfalls sah es ganz danach aus! Vollständig wurden die Spekulationen darüber, was wirklich zwischen ihnen ablief, nie vom Tisch geräumt. Am Freitag treffen Johannes und Chetrin bei Promi Big Brother erstmals wieder aufeinander: Dort könnte sich nun zeigen, ob bei den beiden damals Gefühle im Spiel waren – oder vielleicht sogar noch immer sind!

Die beiden machten keinen Hehl daraus, wie nahe sie sich standen, und heizten die Gerüchteküche um eine mögliche Liaison selbst ordentlich an: "Glück kommt denen zu, die lachen. Verliert niemals euer Lächeln", schrieb Chethrin im November zu einem vermeintlichen Pärchen-Schnappschuss auf Instagram. Und auch der Rosenkavalier verlor nur gute Worte über die Blondine: "Ich finde es toll, dass wir so viel miteinander lachen können", erzählte er in einem Closer-Interview.

Eigentlich ist der Sunnyboy mittlerweile in festen Händen und zeigt sich an der Seite von Bachelor-Babe Yeliz Koc (24) als perfekter Partner: Er trägt seine Liebste auf Händen und vergöttert sie mit einer süßen Liebeserklärung nach der anderen. Von solch einer Beziehung kann Chethrin aktuell nur träumen – die selbst ernannte TV-Barbie ist noch immer auf der Suche nach ihrem Ken. Mit Blick auf ihre und Johannes' flirty Vergangenheit: Könnte sie eine ernsthafte Bedrohung für Yeliz' Liebesglück darstellen? Stimmt ab!

Instagram / chethrin_official Johannes Haller und Chethrin Schulze, Reality-Sternchen

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Ex-"Curvy Supermodel"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Yeliz Koc, deutsche Kuppelshow-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de