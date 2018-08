Zum letzten Mal in diesem Jahr schaut ganz Deutschland heute auf die Promi Big Brother-Gemeinschaft! Nachdem am Donnerstag Johannes Haller (30) die berühmteste WG des Reality-Fernsehens verlassen musste, dürfen nun noch vier Promis auf den Staffelsieg hoffen: Silvia Wollny (53), Alphonso Williams (56), Chethrin Schulze (26) und Daniel Völz (33) haben es ins Finale geschafft. Vier starke Charaktere, die unterschiedlicher kaum sein könnten – welchem Promi gönnt ihr Container-Krone und Moneten?

In der heutigen Ausgabe der Sat.1-Show haben die Teilnehmer ein letztes Mal die Chance, sich dem Publikum als würdige Gewinner von 100.000 Euro zu präsentieren. Löwenmama Silvia sieht ihre Stärke darin, dass sie sich im Reality-Format nicht anders gibt als zu Hause auch. "Ich bringe keine Action oder lasse den Affen raus. Ich zieh mich nicht aus, befriedige mich vor der Kamera nicht selbst, und ich gacker nicht den ganzen Tag!", zählt sie ihre Vorteile auf und feuert damit wieder gegen Ex-Konkurrentin Katja Krasavice (22) und Chethrin. Auch die Kuppelshow-Alumna will bis zuletzt kämpfen, schließlich habe sie noch nie irgendwo den ersten Platz belegt. "Ich sollte gewinnen, weil ich mich nie verstellt habe und vielen Leuten gezeigt habe, dass es weitergeht im Leben – egal was kommt", sagt Chethrin, die in der vorigen Folge noch mit ihrer Fehlgeburt-Beichte die Herzen der Zuschauer berührte.

Die Männer der illusteren Runde wollen sich den Sieg von den Mädels natürlich nicht nehmen lassen. Frohnatur Alphonso, der zuletzt ein wenig in Stichellaune geraten war, hebt seine Power und sein Engagement für die TV-Gemeinschaft heraus: "Ich habe immer dafür gesorgt, dass alles gut lief und mich um jeden gekümmert." Auch Daniel setzt auf den Harmonie-Faktor. "Ich sollte gewinnen, weil ich es geschafft habe, ohne Streit und ohne Stress durch die Zeit zu kommen. Ich hab mich gut geschlagen und ich denke, dass ich ein fairer Spieler gewesen bin", findet der diesjährige Bachelor, der vor allem durch seine Lästerei mit Flirtpartnerin Chethrin gegen seine Ex Kristina Yantsen aufgefallen war. Welcher Finalist hat euch überzeugt? Stimmt in unserer Umfrage ab!

SAT.1 Silvia Wollny, "Promi Big Brother"-Finalistin

SAT.1 Chethrin Schulze, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin

SAT.1 Alphonso Williams im "Promi Big Brother"-Finale 2018

SAT.1 Daniel Völz, "Promi Big Brother"-Kandidat 2018



