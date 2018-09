Die Promi Big Brother-Staffel 2018 ist vorbei – doch für die Container-Bewohner selbst bleibt etwas. Johannes Haller (30), Alphonso Williams (56), Umut Kekilli (34) und Co. – sie alle haben im Haus Freundschaften geschlossen. Vor allem Katja Krasavice (22) und Chethrin Schulze (26) sind zu richtigen BFFs geworden. Doch hat das auch nach der Show wirklich Bestand? Katjas bester Freund Marwin hat im Promiflash-Interview verraten, ob er an die neuen Kumpelinen glaubt.

Während der Zeit bei PBB wurde Chethrin zu einer engen Bezugsperson für die Erotik-YouTuberin. Das wird sich auch erst einmal nicht so schnell ändern, wenn man Katjas Bestie glauben darf. "Ich bin davon überzeugt, dass sich Katja und Chethrin tatsächlich gut verstehen. Die sind sich ja relativ ähnlich und waren sich von Tag eins an sympathisch", erklärte Marwin im Gespräch mit Promiflash. Der Influencer geht sogar noch weiter: Er will auch ein Teil des Gespanns werden! "Ich denke auch, dass wir in Zukunft zu dritt feiern gehen werden und eine Freundschaft entstehen wird", verriet er.

Kurz vor dem Finale wurden die Freundinnen auseinandergerissen. Sie waren beide nominiert, das Haus zu verlassen. Am Ende traf es schließlich Katja und Chethrin blieb allein zurück. Dass die Hobby-Sängerin ausziehen musste, konnten einige Promis nicht verstehen.

Instagram / mvrw_ Marwin, bester Freund von Katja Krasavice

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, "Love Island"-Kandidatin 2017

Instagram / katjakrasavice.mrsbitch Katja Krasavice, YouTuberin



