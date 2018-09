Immer mal wieder verzückt Prinz William (36) die royalen Fans mit kleinen, privaten Anekdoten aus dem Familienleben mit seinen Kids. So plauderte der Ehemann von Herzogin Kate (36) schon offen über Prinz Georges (5) ersten Schultag, das liebste Spielzeug oder den Berufswunsch seines Sohnemanns. Nun lässt der ältere Bruder von Prinz Harry (34) sogar hinter die Palastmauern blicken und verrät, wie das abendliche zu Bettgehen bei der Königsfamilie aussieht.

Wie die meisten Kinder schlafen auch George und seine Schwester Charlotte (3) am besten, wenn sie eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen bekommen. Welche Story die beiden am liebsten zu hören bekommen, hat William nun ausgeplaudert, wie People berichtete. Das beliebte Kinderbuch "Der Grüffelo" zähle aktuell zu den absoluten Lieblingsgeschichten seiner Kleinen, wie er den beiden Autoren des Werkes höchstpersönlich mitteilte. Als sich Julia Donaldson (69) und Axel Scheffler (61) nämlich bei einem Event dem Duke of Cambridge vorstellen wollte, winkte er ab und erklärte: "Ich weiß, wer Sie sind. 'Der Grüffelo' ist ein großer Hit bei uns zu Hause."

Obwohl die Krönchenkinder definitiv ein anderes Leben führen als Gleichaltrige, sind ihre Eltern stets bedacht darauf, dass ihre Kindheit so "normal" wie möglich abläuft. So beteuerte William in der Vergangenheit immer wieder, dass er seinen Nachwuchs ohne den Druck der Krone großziehen möchte. Und das Vorlesen von Gute-Nacht-Geschichte wie "Der Grüffelo" trägt dazu mit Sicherheit seinen Teil bei.

Getty Images Prinz William beim Royal African Society-Event in London

Anzeige

Chris Jackson / Getty Images Prinz William und Prinz George in Cambridge

Anzeige

Christian Charisius/AFP/Getty Images Prinz George, Prinz William, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de