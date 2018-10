Die vergangenen Monate waren für Khloe Kardashian (34) eine Achterbahn der Gefühle. Kurz vor der Geburt ihrer ersten Tochter mit Tristan Thompson (27) im April kam heraus, dass der Basketball-Profi sie mehrfach betrogen hat. Die Jeans-Designerin blieb bei ihrem untreuen Freund. Noch sind die beiden aber offensichtlich nicht über alle Probleme hinweg und sollen regelmäßig eine Paartherapie besuchen. Ein weiteres Indiz, dass Khloe dem Sportler noch immer nicht vertrauen kann: Sie will momentan auf gar keinen Fall ein zweites Kind von ihm.

Ein Insider plauderte jetzt aus, dass die 34-Jährige aktuell regelrechte Panik davor habe, noch einmal von Tristan schwanger zu werden. "Khloe würde gern sofort ein zweites Kind haben. Aber sie hat Angst davor, während der NBA-Saison schwanger zu werden", verriet die Quelle gegenüber HollywoodLife. Die Saison der US-Basketball-Liga beginnt nämlich am 16. Oktober. Und dann wird Tristan für längere Zeit für Trainingseinheiten und Spiele unterwegs sein – und möglicherweise wieder seine neu gewonnene Freiheit ausnutzen.

"Die Erinnerungen daran, was passiert ist, als Tristan das letzte Mal so lange weg war, kommen immer wieder hoch", berichtete der Vertraute weiter. Es scheint also ganz so, als sei Khloe sich ihrer Beziehung mit dem 27-Jährigen immer noch nicht sicher. Erst kürzlich tauchten Gerüchte auf, dass Tristan wieder heftig mit einer anderen Frau fremdgeflirtet hat.

Getty Images Khloe Kardashian im Oktober 2016

khloekardashian / Instagram Khloe Kardashian mit ihrer Tochter True

MEGA Khloe Kardashian und Tristan Thompson nach einem Dinner in Los Angeles

