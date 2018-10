In den letzten Monaten kommt Katie Price (40) aus den negativen Schlagzeilen einfach nicht mehr heraus. Schon im August 2017 fand sie heraus, dass Ehemann Kieran Hayler (31) sie mit der Nanny der fünf Kinder betrügt. Sie blieb bei ihm, deckte aber im Juni 2018 eine erneute Affäre ihres Gatten auf und trennte sich endgültig. Nun kam allerdings heraus, dass Katie selbst kein Kind von Traurigkeit ist. Sie hatte ein Techtelmechtel mit einem verheirateten Mann – und vernaschte dann auch noch seinen Kumpel.

Obwohl sie selbst in der Vergangenheit offenbar mehrfach betrogen wurde, schien es der fünffachen Mutter nichts auszumachen, einer anderen Frau denselben Schmerz zuzufügen. Im Jahr 2011 hatte Katie eine Affäre mit einem verheirateten Mann, den sie in ihrer Biografie Reborn nur Mr. X nennt. Die beiden verbrachten einige heiße Nächte miteinander, bevor das ehemalige Boxenluder von der Frau und den drei Kindern ihres Angebeteten erfuhr. Doch der erklärte ihr nur, dass er sich ohnehin scheiden lassen wolle. So ging die Liaison der beiden ganze vier Monate.

Währenddessen hatte die heute 40-Jährige auch noch eine Affäre mit einem Freund von Mr. X. Damals wollte Katie es offenbar ordentlich krachen lassen. Vor ein paar Tagen ließ sie es allerdings ein wenig zu ausgiebig krachen: Sie baute unter Alkoholeinfluss einen Autounfall und begab sich sogar für kurze Zeit in einen Entzug. In dieser turbulenten Zeit soll ihr nun Ex-Freund Kris Boyson wieder zur Seite stehen. Im September hatte sich das Paar eigentlich getrennt.

Supplied by WENN Katie Price in der Doku "Katie Price: My Crazy Life"

Anzeige

Getty Images Kieran Hayler und Katie Price im Februar 2014

Anzeige

CRYSTAL PIX / SplashNews.com Kris Boyson und Katie Price in Brighton

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de