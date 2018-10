Bei Selena Gomez' (26) Mom hat ihr Ex offenbar alle Karten verspielt. Dass Justin Bieber (24) und die Sängerin Ende 2017 ihre Liebes-Reunion feierten, hatte Mandy Teefey (42) gar nicht gepasst. Ganz eindeutig ließ sie keinen Zweifel daran, dass sie ihn nicht an der Seite ihrer Tochter sehen will. Jetzt, da Justin nur Monate nach der Trennung von Sel offenbar mit einer anderen verheiratet ist und Selena nach einem Nervenzusammenbruch in Behandlung ist, platzt ihrer Mama der Kragen: Sie wirft ihm vor, am labilen Zustand ihres Kindes schuld zu sein!

Angeblich habe Justin sofort zum Telefon gegriffen, nachdem er vom Kollaps seiner Ex erfahren hatte. Dabei erreichte der besorgte Sänger allerdings Mandy, die ihm gehörig die Meinung geigte, wie OK! unter Berufung auf eine Freundin der Familie berichtet. "Du bist Gift für meine Tochter! Du hast sie auf dem Gewissen!", soll die 42-Jährige in den Hörer geschrien haben. Harte Worte, aber tatsächlich werde Selena in ihrer aktuellen Verhaltenstherapie auch wegen Selbstmordgedanken behandelt. Wollte sie sich etwa aus Liebeskummer etwas antun?

Eine Freundin der Sängerin ist fest überzeugt, dass der Wirbel um Justin Biebers vermeintliche Blitzhochzeit mit Hailey Baldwin (21) an Selenas Nerven zerre. Das sei auch der Grund für die "It Ain't Me"-Interpretin gewesen, sich aus den sozialen Netzwerken zurückzuziehen: Sie habe es einfach nicht mehr ausgehalten, ständig mit Pärchen-Pics und Liebesbekundungen konfrontiert zu werden. "Dass er eine andere geheiratet hat, war die ultimative Demütigung für Selena. Denn sie hatte die Hoffnung auf ein Comeback nie aufgegeben", verriet die Quelle.

Pap Nation / Splash News Justin Bieber und Selena Gomez bei einem gemeinsamen Kirchenbesuch in L.A.

Anzeige

AdMedia / Splash News Selena Gomez mit Mutter Mandy Teefey

Anzeige

MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de