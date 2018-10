Er kann sein spätes Vaterglück kaum fassen! In den letzten zwölf Monaten ging alles ganz schnell mit John Stamos (55) und seiner Auserwählten Caitlin McHugh. Nach der Verlobung im Oktober 2017 folgte im Februar dieses Jahres die Vermählung. Baby Billy war zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg und erblickte kurz darauf im April das Licht der Welt. Kein Wunder, dass John angesichts des großen Familienglücks nun die Gefühle übermannten: Auf seinen süßen Strahlemann angesprochen brachen bei dem Full House-Star alle Dämme!

In dem Talkformat Live with Kelly and Ryan wurden die jüngsten Schnappschüsse von dem süßen Vater-Sohn-Duo gezeigt – und dabei bekam John ganz feuchte Augen. Auf seinen kleinen Gefühlsausbruch angesprochen sagte er: "Ich vermisse ihn. Ich war noch nie so lange getrennt von ihm. Mein ganzes Leben habe ich auf diesen Moment gewartet." Nach einem beherzten Griff in die Taschentuch-Box beantwortete John auch die Frage nach einem möglichen Geschwisterkind für Billy. Doch daran sei momentan noch nicht zu denken: Der kleine Racker benötige derzeit alle Aufmerksamkeit seiner liebenden Eltern – ein ziemlicher Stimmungskiller für ihn und seine Caitlin, wie der 55-Jährige weiter ausplauderte.

Auch seine Serienfrau Lori Loughlin (54), mit der er bis heute eng befreundet ist, zeigte sich ganz begeistert von Johns Sohnemann. Auf einem Instagram-Schnappschuss hielt sie Billy freudestrahlend im Arm – und war sofort hin und weg von dem Kleinen. Als das Traumpaar Rebecca und Jesse hatten sie und John in der Sitcom "Full House" damals Zwillinge großgezogen.

Instagram / johnstamos John Stamos mit Söhnchen Billy im Oktober 2018

Getty Images John Stamos und seine Ehefrau Caitlin McHugh im Januar 2018

Adriana M. Barraza / WENN Caitlin McHugh und John Stamos bei den Kids' Choice Awards 2017

