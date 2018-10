Ist Nathalie Volk (21) in Hollywoods A-Liga angekommen? Seit Anfang des Jahres lebt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin in Los Angeles und somit im Epizentrum der Filmindustrie. Laut eigener Aussage hat sie dort den Laufsteg gegen den Hörsaal getauscht. Ein Studium, bei dem Nathalie aktuell ordentlich Bühnenerfahrung sammelt, bewegte sie zum Umzug an die Westküste der USA. Offenbar hat sie spielend Anschluss in der Stadt der Engel gefunden. Kürzlich präsentierte sie sich gemeinsam mit Schauspiel-Schönheit Nina Dobrev (29).

Auf ihrem Instagram-Account hält die GNTM-Viertplatzierte von 2014 ihre Begegnung mit der 29-Jährigen auf einem Selfie fest. Nathalies Bildunterschrift gibt Auskunft über den Ort der Zusammenkunft, da sie Rapper Drake (31) verlinkte. Anscheinend besuchten die brünetten Beautys ein Konzert des kanadischen Superstars, der vergangenen Dienstag in Los Angeles auftrat. Die beiden teilen offensichtlich nicht nur den Musikgeschmack, sondern auch ihre osteuropäischen Wurzeln. Während Nathalies Mama Viktoria gebürtig aus der Ukraine kommt, stammen Ninas Eltern aus Bulgarien.

Medienunternehmer Frank Otto (61), der seit 2015 der Mann an Nathalies Seite ist, sieht die Fernbeziehung gelassen. Obwohl der große Teich das ungleiche Paar dauerhaft trennt, meinte er: "Nathalie ist ausgewandert. Unsere Liebe bleibt." Wegen des riesigen Altersunterschieds von 40 Jahren war die Beziehung immer wieder kritisiert worden.

Becher/WENN.com Nathalie Volk während ihres Auftritts bei "3nach9" im Jahr 2017

Anzeige

Getty Images / o.A. Nathalie Volk, Hamburg 2016

Anzeige

Florian Ebener / Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de