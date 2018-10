Plötzliches Liebes-Comeback? Die 14. Staffel von Bauer sucht Frau ging vergangene Woche an den Start. Pünktlich dazu melden sich auch die Kandidaten aus dem vergangenen Jahr bei den Fans: Die beiden Frischvermählten Bauer Benny und Nadine verbrachten mit einigen Mitkandidaten ein gemeinsames Wochenende – zwischen einigen Reality-Stars besteht noch immer freundschaftlicher Kontakt. Mit von der Partie waren auch Bauer Klaus Jürgen und seine Ex-Freundin Christa. Doch ist sie tatsächlich seine Ex? Daran gibt es jetzt Zweifel.

Nadine postete einige Gruppenbilder bei Instagram von dem Treffen in Klaus Jürgens Heimat Wasserburg am Bodensee. Darauf waren der Milchviehhalter Klaus Jürgen und seine ehemalige Herzdame freudig strahlend, Arm in Arm abgebildet. Eigentlich hatten Christa und der Landwirt im Frühjahr ihre Trennung bekannt gegeben – ein Liebes-Aus mit viel Schmerz und Tränen. Klaus Jürgen hatte sich von Christa in Bezug auf die gemeinsame Zukunftsplanung zu sehr unter Druck gesetzt gefühlt. Im Anschluss soll er das Beziehungsende allerdings bereut haben.

Auch aktuell steht der Beziehungsstand von Klaus Jürgen auf seinem Facebook-Profil noch auf "getrennt". Trotz allem zeigten die beiden sich nun sehr freundschaftlich bei der privaten BsF-Zusammenkunft. Ob sich da doch noch eine Liebes-Reunion anbahnt?

Instagram / nadine75bauersuchtfrau2017 Benny (2.v.l.) und Nadine Morath (3.v.l.) mit den "Bauer sucht Frau"-Kollegen von 2017

Anzeige

Instagram / nadine75bauersuchtfrau2017 Benny (mi.) und Nadine Morath (re.) mit den "Bauer sucht Frau"-Kollegen von 2017

Anzeige

MG RTL D Christa und Klaus Jürgen bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

Glaubt ihr, dass Klaus Jürgen und Christa wieder ein Paar sind? Ja, das sieht schon danach aus Nein, sie sind nur Freunde Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de