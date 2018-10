Im August 2018 wurde Hana Nitsches (32) Leben komplett auf den Kopf gestellt. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Verlobter Chris Welsch wurden zum ersten Mal Eltern. Ihre kleine Tochter, deren Name mit A anfängt – so viel wollte Hana bis jetzt schon verraten – hält sie seither ordentlich auf Trab. Aber was ist für das Model eigentlich die größte Herausforderung am Mama-Dasein?

In ihrer Instagram-Story steht die Brünette ihren Fans Rede und Antwort. Und die wollen wissen: Was fällt der Neu-Mutter mit Baby besonders schwer? "Auch noch andere Dinge trotz Kind zu erledigen. Ich komme irgendwie zu nichts", reagiert die Wahlamerikanerin komplett ehrlich. Duschen, essen, Haushalt und Papierkram? Nicht leicht ohne das richtige Zeitmanagement, wie Hana zugibt.

Das Töchterchen der gebürtigen Tschechin macht es ihr ab und zu nicht leicht. Innerhalb der vergangenen Wochen habe die Kleine ihre Mama zwischen 2:00 Uhr und 7:00 Uhr morgens konsequent wachgehalten. Entgegen vieler Empfehlungen möchte Hana ihr Mädchen aber nicht schreien lassen: "Ich bin zu schwach. Ich kann sie einfach nicht weinen lassen – nicht einmal für eine Minute."

Getty Images Hana Nitsche, Model

Anzeige

Instagram / hananitsche Hana Nitsche, Social-Media-Star

Anzeige

Instagram / hananitsche Hana Nitsche und ihr Verlobter Chris Welch

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de