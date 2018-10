Sie leben im permanenten Scheinwerferlicht! Die sechs gemeinsamen Kinder des einstigen Hollywood-Traumpaares Angelina Jolie (43) und Brad Pitt (54) sind es von Geburt an gewohnt, in der Öffentlichkeit zu stehen. Neben Maddox (17), Pax (14), Zahara (13), Shiloh (12) und Knox (10) wird auch die einst so süße Vivienne (10) langsam ein richtiger Teenager – und auch in diesem Alter sind Mama-Momente einfach wichtig. Daher gönnte sich Angie jetzt ein wenig Solo-Zeit mit dem süßen Blondschopf. Und das hatte sogar einen feierlichen Anlass: Vivienne hatte erfolgreich ihren Karate-Kurs absolviert.

Auf Bildaufnahmen, die Daily Mail vorliegen, verließen die "Tomb Raider"-Darstellerin und ihre jüngste Tochter freudestrahlend die Trainingshalle in der Nähe von Los Angeles. Laut eines Augenzeugen soll sich der Hollywood-Star mit den anderen Eltern vor Ort unterhalten und seiner Tochter zugejubelt haben. Für Angelina sind Auszeiten mit Vivienne eher eine Ausnahme. Normalerweise ist der Jolie-Pitt-Clan stets gemeinsam anzutreffen, wie beispielsweise auf dem roten Teppich des Toronto Film Festivals vor einem Jahr.

Für die 43-jährige Schauspielerin waren die letzten Monate extrem turbulent, der Rosenkrieg mit ihrem Ex-Mann Brad soll laut Insider-Berichten an Angies Nerven gezerrt haben. Ihre sechs Kinder sollen offenbar maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die Schauspielerin die Trennung verarbeiten konnte. Über ihre Sprösslinge sagte sie laut einem Bericht von Hollywood Life: "Sie sind die besten Lehrer meines Lebens."

ROMA / MEGA Angelina Jolie mit ihren Kindern Knox, Zahara, Shiloh und Vivienne in Westwood/Kalifornien

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Angelina Jolie mit Shiloh, Vivienne, Knox und Zahara

TORU YAMANAKA / AFP / Getty Images Angelina Jolie, Brad Pitt und ihre sechs Kinder am Flughafen in Tokio, 2011

