Das soll wirklich Niklas Schröder (29) sein? Der ehemalige Kandidat von Die Bachelorette nimmt seine Fans in seiner Freizeit gerne mit durch sein Leben. Ob witzige Sprüche, das gemeinsame Liebesleben mit Freundin Jessica Neufeld (24) oder auch mal Klartext-Storytimes – Nik hält seine Follower immer auf dem Laufenden. Vor einigen Wochen verriet der einstige Reality-TV-Teilnehmer seiner Community: Er ist unter die Nicht-Raucher gegangen. Genau aus diesem Grund postete der Glatzkopf jetzt ein ganz besonderes Throwback-Bild!

Auf dem Instagram-Foto zu sehen: Nik in seinen schwersten und leichtesten Zeiten – körperlich gesehen. Dazu schreibt der Ex-Bachelor in Paradise-Kandidat: "Dieses Vorher-Nachher-Bild von mir zeigt circa einen Gewichts-Unterschied von 35 Kilogramm." Die Schnappschüsse sollen den BFF von Sebastian Fobe (33) motivieren. Weil er vor zehn Wochen mit dem Rauchen aufhörte, zeigt seine Waage aktuell etwa vier bis fünf unliebsame Zusatz-Kilos an.

Den Extra-Pfunden will Nik jetzt allerdings den Kampf ansagen. "Motivation habe ich mit diesem Bild genug", klingt der Bart-Träger zuversichtlich. Was haltet ihr von dem ehrlichen Gewichts-Post? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder, deutscher Reality-TV-Kandidat

Instagram / nik_schroeder Jessica Neufeld und Niklas Schröder auf Mallorca

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder, Ex-"Bachelorette"-Teilnehmer

