Herzogin Meghan (37) schwelgt in Kindheitserinnerungen! Vor wenigen Tagen begeisterte die ehemalige Schauspielerin die britischen Royalfans: Nach wochenlangen Spekulationen bestätigte die einstige Suits-Darstellerin, dass sie gemeinsam mit Prinz Harry (34) Nachwuchs erwartet. Auch ihre Mutter Doria Ragland freut sich riesig darauf, Oma zu werden. Die 62-Jährige führt eine innige Beziehung zu ihrer prominenten Tochter. Sie hat sogar einen besonders süßen Spitznamen für die werdende Mama!

In einem Best Health-Interview im Jahr 2015 verriet Meghan, dass ihre Mutter sie so gut wie nie bei ihrem Vornamen nennt. "Für meine Mama bin ich Flower. So hat sie mich schon immer genannt. Ich finde das ziemlich lustig", plauderte die US-Amerikanerin aus dem Nähkästchen. Das war jedoch nicht der einzige Spitzname, der Meghan in ihrer Kindheit begleitet hat: Von unterschiedlichen Personen wurde sie außerdem Meg oder M&M genannt.

Die 37-Jährige und ihre Mutter verbinden jedoch nicht nur die gemeinsamen Erinnerungen. Die beiden Frauen teilen auch das gleiche Hobby. "Ich liebe Yoga! Meine Mutter ist ja Yogalehrerin, daher habe ich schon mit sieben Jahren zusammen mit ihr trainiert. Ich habe mich erst dagegen gewehrt, aber meine Mum hat immer gesagt: 'Flower, du wirst dich irgendwann daran gewöhnen!', erinnerte sich die Ehefrau von Prinz Harry an ihre ersten Yogaversuche.

