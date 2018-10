Jolina Mennen (26) ist beim Blick in den Spiegel endlich glücklich! Die YouTuberin hat ihr Leben vor einigen Jahren komplett umgekrempelt: Der Webstar wurde als Junge geboren und verwandelte sich durch eine Hormontherapie und zahlreiche Schönheits-OPs nach und nach in eine Frau. Mit ihrem weiblichen Body war die 26-Jährige aber trotzdem nicht zufrieden – sie fühlte sich einfach zu dick. Und so speckte die Social-Media-Queen in den vergangenen Monaten mächtig ab!

Auf Instagram teilt Jolina nun ein Vorher-Nachher-Pic, auf dem deutlich zu erkennen ist, dass die Influencerin ordentlich abgenommen hat. "Ich bin sprachlos, wenn ich mir Fotos von Anfang des Jahres angucke. Ich habe mein Startgewicht von knapp über 117 Kilo auf 92 Kilo reduziert", verrät sie stolz. Obwohl sie superhappy über den Abspeckerfolg ist, möchte sie auch weiterhin diszipliniert bleiben. "Mein nächstes Ziel ist es, die 90-Kilo-Grenze zu knacken. Hoffentlich komme ich dann auch bald auf mein Wunschgewicht von 75 Kilo", schreibt sie über ihr ehrgeiziges Ziel.

Motivation fürs Abnehmen dürfte sie momentan reichlich haben: 2019 wird Jolina nämlich erneut in ein Brautkleid schlüpfen. Ihr Ehemann Florian hielt an ihrem 26. Geburtstag im September zum zweiten Mal um ihre Hand an. Als das Paar vor fünf Jahren das erste Mal vor den Traualtar trat, war die YouTuberin noch ein Mann. Seit ihrer Transformation wünscht sie sich daher sehnlichst, noch einmal als Frau zu heiraten.

