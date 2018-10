Justin Bieber (24) kann Halloween kaum erwarten! Der Popsänger und seine Liebste Hailey Baldwin (21) verbringen scheinbar jede freie Minute miteinander – und bleiben bei ihren Dates in der Öffentlichkeit nie unbeobachtet. Da bleibt das private Beziehungsleben natürlich auf der Strecke, aber das soll sich am 31. Oktober wenigstens für kurze Zeit ändern: Der "What Do You Mean?"-Interpret möchte sich mit Hailey verkleidet unter die Leute wagen!

"Er freut sich an Halloween besonders darauf, für einen Tag mal nicht Justin Bieber zu sein. Er möchte so viel Spaß wie möglich haben", verriet ein Insider kürzlich gegenüber Hollywood Life. Der 24-Jährige wolle in diesem Jahr bei der Halloween-Parade in West Hollywood mitlaufen und dabei eine Maske tragen, damit ihn niemand erkennt: "Er will da mit Hailey hin, aber einmal nicht alle fünf Sekunden von Fans um ein Selfie gebeten werden. Niemand soll sie stören."

Die Zweisamkeit könnte für den gebürtigen Kanadier eine willkommene Abwechslung sein. Nachdem es seiner Ex-Freundin Selena Gomez (26) gesundheitlich nicht gut gegangen war und sie sogar in eine Klinik eingeliefert werden musste, zeigten Schnappschüsse den Bühnenstar niedergeschmettert. Obwohl er auch in diesen Momenten von Fotografen abgelichtet wurde, präsentiert er sich bis dato regelmäßig an belebten Plätzen.

Getty Images Justin Bieber bei der New York Fashion Week

Snorlax / MEGA Justin Bieber im Oktober 2018

Rachpoot / MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin im Oktober 2018

