Darauf haben die Fans lange gewartet! Die deutsche Pop-Rock-Band Tokio Hotel prägte mit ihrem Megahit "Durch den Monsun" 2005 eine ganze Generation und ließ jedes Teenie-Herz höher schlagen. Über die Jahre haben sich die Bandmitglieder Bill Kaulitz (29), Tom Kaulitz (29), Gustav Schäfer (30) und Georg Listing (31) stark verändert. In den letzten Wochen heizten die Jungs die Spekulationen um eine neue Tournee im Netz kräftig an. Jetzt ist es offiziell: Tokio Hotel gehen wieder auf Tour und machen natürlich auch in Deutschland Halt!

"Wir touren wieder um die Welt! Wir schauen zurück, wir blicken nach vorne. Wir sind nostalgisch, wir sind melancholisch. Wir sehen uns bei unserer aufregendsten Show aller Zeiten", verkündete die Band auf Instagram. Die Fans zeigten sich daraufhin völlig begeistert. "Ich kann es kaum abwarten", "Ich bin so aufgeregt" und "Ich freue mich schon riesig auf euch", lauteten nur einige der positiven Kommentare. Die "Melancholic Paradise Tour 2019" startet am 26. April im englischen Manchester und hält in acht deutschen Städten: Oberhausen, München, Stuttgart, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover und Leipzig.

Ihre zuletzt für dieses Jahr geplante "Dream Machine"-Tour durch die USA und Kanada musste die Band aufgrund logistischer Probleme absagen. Da konnte sich eine Userin einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen: "Die gute Nachricht ist, dass es eine Europa-Tour ist und das bedeutet, sie werden die dieses Mal nicht canceln!"

P.Hoffmann / WENN.com Tom und Bill Kaulitz bei den About You Awards 2018 in München

SplashNews.com Tokio Hotel bei den World Music Awards 2006 in London

WENN Tokio Hotel beim Filmfest in Köln 2017

