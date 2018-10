Hat sich Pippa Middleton (35) etwa schon wieder am Kleiderschrank ihrer älteren Schwester bedient? Am 15. Oktober erblickte ihr erstes Kind das Licht der Welt und die stolze Neu-Mama könnte kaum glücklicher sein. Gemeinsam mit ihrem Sohn schlenderte Pippa durch ihre Heimatstadt London und zog mit einem ganz besonderen Kleid die Blicke auf sich: Ist es wirklich das Kleid ihrer Sis Herzogin Kate (36)?

Und tatsächlich: Vor einer Woche besuchte die Duchess of Cambridge in exakt dem gleichen Kleid eine Veranstaltung im Kensington Palace. Auch Kate ist frischgebackene Mutter und anscheinend ist das burgunderfarbene Kleid der Marke Whistles bei ihnen voll im Trend: Sowohl Pippa als auch Kate setzen auf Pünktchen und Knopfleiste und fühlen sich im figurschmeichelnden Dress augenscheinlich so richtig wohl. Ob es sich jedoch um genau dasselbe Kleidungsstück handelt, bleibt ihr Geheimnis.

Immer wieder liefern sich die Schwestern ein Fashion-Duell. Besonders auffällig ist ihr Partnerlook 2015 bei Prinz Georges (5) Taufe gewesen: Sowohl Kate als auch Pippa tauchten in gleichfarbigen Kleidern von Alexander McQueen (✝40) auf. Was meint ihr? Machen die beiden das extra? Stimmt ab!

Getty Images Herzogin Kate am Strand von Manly, Sydney, im April 2014

WENN.com Pippa Middleton bei einem Match in Wimbleton im Juli 2018

Mary Turner - WPA Pool/Getty Images; Chris Jackson/Empics Herzogin Kate und Pippa Middleton bei Georges Taufe

Getty Images James und Pippa Middleton bei Prinz Georges Taufe

Getty Images Herzogin Kate bei der Taufe von Prinz George



