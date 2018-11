Angelina Jolie (43) und Brad Pitt (54) waren das ultimative Traumpaar Hollywoods. Doch nach über zehn Jahren Beziehung stockte allen "Brangelina"-Fans am 15. September 2016 der Atem. Die beiden Schauspieler gaben ihre offizielle Trennung bekannt und bereits vier Tage später reichte die Oscar-Preisträgerin die Scheidung ein. Zunächst erhielt sie das primäre Sorgerecht für die sechs gemeinsamen Kinder. Daraufhin begann die Schlammschlacht – doch nun soll Angelina eingelenkt haben.

Laut rechtlichen Dokumenten, die dem US-Magazin People vorliegen, war der Beginn des Sorgerechtsprozesses ursprünglich für den 4. Dezember 2018 angesetzt. Nun haben die beiden Megastars den Richter aber um eine Verlängerung ihres Falls gebeten. Anscheinend hat die 43-Jährige ihre Strategie vor Gericht geändert: "Sie strebt kein vollständiges Sorgerecht mehr an. Beide Parteien arbeiten weiterhin an einer Lösung", behaupten mehrere Insider. Brad war zuletzt äußerst betrübt über die vorherige Gesamtsituation und meldete sich diesbezüglich zu Wort: "Was jetzt am wichtigsten ist, ist das Wohlergehen unserer sechs Kinder. Ich bitte die Presse, ihnen den Raum zu geben, den sie in dieser herausfordernden Zeit verdienen."

Zuletzt hatte Angelina behauptet, nur unregelmäßige Unterhaltszahlungen von Brad zu bekommen. "Ein dünn verschleierter Versuch, die Berichterstattung in den Medien zu manipulieren", konterte sein Anwalt. Zudem habe sein Mandant der Schauspielerin acht Millionen US-Dollar für das neue Haus geliehen und weitere 1,3 Millionen zur Unterstützung seiner Kinder gezahlt. Vergangenen Juni griff das Gericht dann ein: Angie müsse ihr Verhalten ändern, um nicht das vorübergehende Sorgerecht zu verlieren: "Jedes der sechs Kinder soll eine gesunde und starke Beziehung zur Mutter und zum Vater haben", lautete damals die gerichtliche Anordnung.

Everett Collection/Action Press Angelina Jolie und Brad Pitt am Set zu "Mr. & Mrs. Smith"

GABRIEL BOUYS/Getty Angelina Jolie und Brad Pitt

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt in New York City

