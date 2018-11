Keine Spur von Babypfunden! Nur einen Monat nach der Geburt ihrer Tochter Banks Violet Bair ist Hilary Duff (31) wieder rank und schlank. Dabei trug die Schauspielerin noch vor ein paar Wochen einen kugelrunden Babybauch mit sich herum und konnte die Entbindung ihres zweiten Kindes kaum erwarten. Doch die Spuren ihrer Schwangerschaft scheinen inzwischen wie weggeblasen: Jetzt präsentierte Hilary ihren knackigen After-Baby-Body in einer sexy Jeans!

Paparazzi lichteten die 31-Jährige am vergangenen Mittwoch bei einem Spaziergang in Los Angeles ab. In einem lässigen, beigen Sweatshirt und ganz ohne Make-up war die "Lizzie McGuire"-Darstellerin in der Stadt der Engel unterwegs. Die Blicke der Fotografen zog die zweifache Mutter aber vor allem mit ihrer Ripped-Jeans auf sich. Unter der engen Hose war von überschüssigen Pfündchen nämlich nicht das Geringste zu erkennen – im Gegenteil: Hilary hat ihre knackigen Kurven offenbar schon kurz nach der Geburt wieder zurück!

Tatsächlich wurde die Sängerin bereits eine Woche nach der Geburt ihres Töchterchens wieder gertenschlank in der Öffentlichkeit gesichtet. Ob sie ihren After-Baby-Body auch ihrer kleinen Rasselbande zu verdanken hat? Immerhin muss die Blondine zu Hause derzeit nicht nur ihren jüngsten Familienzuwachs umsorgen – auch Söhnchen Luca Comrie (6) dürfte seine Mama ziemlich auf Trab halten.

SplashNews.com Hilary Duff in Los Angeles 2018

SplashNews.com Hilary Duff in Los Angeles 2018

MEGA Hilary Duff, Matthew Koma und Banks Violet Bair

