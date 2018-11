Das wären beinahe sehr traurige Feiertage für Heather Locklears (57) Tochter Ava (21) geworden. Heather erlitt vor wenigen Tagen einen psychischen Zusammenbruch. Daraufhin wurde die Melrose Place-Darstellerin für mindestens 14 Tage in eine Klinik eingewiesen – ausgerechnet kurz vor dem amerikanischen Feiertag Thanksgiving! Dadurch wäre Ava an dem Truthahn-Tag beinahe vollkommen allein gewesen. Im letzten Moment reiste ihr Vater Richie Sambora (59) aber nach Malibu, um ihr in dieser schweren Zeit beizustehen!

Wie Radar Online berichtet, war Heathers Ex bei einer Preisverleihung in New Jersey und wollte dort auch eigentlich Thanksgiving mit seiner Mutter feiern. Als er aber von dem Zusammenbruch der TV-Blondine gehört habe, soll er alle Pläne über Bord geworfen haben und direkt zu Ava geflogen sein. Wie ein Insider verriet, habe das Zweier-Gespann spontan ein kleines Festessen genossen, das ein Privatkoch für sie zubereitet hat. So habe der Bon Jovi-Gitarrist für das perfekte Vater-Tochter-Erlebnis sorgen wollen.

Auch das Weihnachtsfest könnte für die 21-Jährige in diesem Jahr etwas kleiner ausfallen. Wenn es nach den Ärzten geht, wird ihre Mutter nämlich eine lange stationäre Therapie starten – und wäre somit auch in der Weihnachtszeit in einer Klinik.

Getty Images Richie Sambora und seine Tochter Ava bei den Radio Disney Music Awards

Anzeige

Getty Images Richie Sambora bei den Ascap Pop Music Awards

Anzeige

Getty Images Heather Locklear mit ihrer Tochter Ava

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de