Herzogin Meghan (37) wird ein Sonder-Programm gewidmet! Die einstige Suits-Schauspielerin hat ein aufregendes Jahr hinter sich: Im Mai heiratete die gebürtige Amerikanerin ihren Prinz Harry (34) und wurde so offiziell Teil des britischen Königshauses. Fünf Monate später bestätigte der Kensington Palace, dass sie schwanger ist. Nun wird ihr Leben Thema eines eigenen Programmes: Der Radiosender BBC strahlt ein Comedy-Musical über die Duchess of Sussex aus!

Wie BBC Radio 4 auf seiner Website verriet, soll das 15-minütige Comedy-Musical über die Herzogin unter dem Titel "The Sixth in Line to be King and I" – auf Deutsch etwa "Die Sechste in der Thronfolge, um König und Königin zu werden" – laufen. Das Programm feiere das bisherige Leben der 37-Jährigen und blicke nach vorn auf ein spannendes Jahr 2019, in dem das royale Paar sein erstes Kind bekommen wird. Die Komikerin Pippa Evans spielt die Hauptrolle und findet dabei Unterstützung von ihren Kollegen Alex Lowe und Richie Webb. Gesendet wird das Format am 01. Januar 2019 um 18:15 Uhr. Bislang hat sich der Palast zu dem Konzept noch nicht geäußert.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass der Sender eine britische Berühmtheit aufs Korn nimmt. In der Vergangenheit liefen auf BBC Radio 4 unter anderem bereits Shows über die Premierministerin Theresa May (62) oder den Politiker Jeremy Corbyn. Wie findet ihr die Idee eines Comedy-Musicals über das Leben von Herzogin Meghan? Stimmt in der Umfrage ab!

