Erwartet Charlotte Crosby (28) ihr erstes Kind? Die ehemalige Geordie Shore-Darstellerin ist aktuell megahappy mit ihrem Freund Joshua Ritchie. Die beiden Turteltäubchen genossen erst kürzlich ein besinnliches und vor allem berauschendes Weihnachtsfest zusammen. Dabei trieb es die Beauty so weit, dass sie sich nach einer festlichen Party übergeben musste. Doch ein Bild von Charlotte im Netz wirft jetzt die Frage auf: War da vielleicht nicht nur Alkohol im Spiel, sondern könnte auch eine mögliche Schwangerschaft der Auslöser für das Brechen gewesen sein?

Am vergangenen Dienstag postete die 28-Jährige einen Schnappschuss von sich auf Instagram, der sie in einem dunkelgrünen Jumpsuit zeigt. "Mein Silvester-Outfit", kommentierte sie schlicht die Momentaufnahme. Doch für den Look der TV-Persönlichkeit interessierten sich nur die wenigsten User, vielmehr fiel ihr Blick direkt auf Charlottes Hände: Die legte die Blondine nämlich behutsam auf ihren Bauch und brachte so die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln. "Bekommst du ein Baby?" oder "Versuchst du deinen Schwangerschaftsbauch zu verstecken?", fragten sich zwei Follower in den Kommentaren.

Bislang gab es zu den Munkeleien noch kein offizielles Statement von Charlotte. Es wäre nicht das erste Mal, dass das Reality-TV-Sternchen die Internet-Community auf den falschen Weg führt. Im vergangenen September löste ein Pic von ihr, auf dem Joshua seine Hand sanft auf ihren Bauch legt, ähnliche Reaktionen aus – kurze Zeit später dementierte die Britin allerdings die Gerüchte.

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby in Paris

Instagram / joshuaritchie1 Joshua Ritchie und Charlotte Crosby im Dezember 2018

Instagram / charlottegshore Joshua Ritchie und Charlotte Crosby in Dubai

