Was steckt hinter diesem Hochzeitslook? Im Oktober gaben sich Prinzessin Eugenie (28) und Jack Brooksbank (32) das Jawort. Einen Tag nach der feierlichen Eheschließung luden die Frischvermählten erneut zu einer Party. Unter dem Motto Freizeitpark feierten sie zusammen mit ihren Gästen auf dem Gelände der Royal Lodge in Windsor. Dabei schmiss sich die 28-Jährige in einen außergewöhnlichen Look. Ihr Designer verrät jetzt, was es mit diesem Ensemble auf sich hatte!

In einem kurzen weißen Kleid und einer Bikerjacke mit ‘Mrs Brooksbank’-Stickerei erschien Eugenie zu der Veranstaltung. "Wir drei haben an möglichen Ideen und Richtungen gearbeitet und uns entschieden, eine junge und superlustige Ästhetik zu wählen. Ähnlich wie Eugenie selbst ist der Look absolut einzigartig und voller Spaß", erzählt der Designer Sam Dougal im Gespräch mit dem britischen Magazin Mirror. "Sich eine königliche Braut in einer Bikerjacke vorzustellen, die ihre Hochzeit auf Schloss Windsor feiert – das macht Freude und ist unerwartet", meint der Modemacher weiter.

Schon mit ihrem Brautkleid zog die Enkelin der Queen (92) alle Blicke auf sich. Die weiße Robe der Designer Peter Pilotto und Christopher de Vos hatte einen raffinierten und sexy Ausschnitt am Rücken. Der gewährte auch einen Blick auf Eugenies OP-Narbe, die entlang der Wirbelsäule der Prinzessin verläuft. "Ich glaube, dass man seine Narben zeigen kann. Ich denke außerdem, dass es sehr wichtig ist, sich dafür einzusetzen", verriet die Cousine von Prinz Harry (34) in einem früheren Interview.

